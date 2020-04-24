|
Племянник украл у дяди в Барановичах все сбережения и потратил за ночь
Источник материала: ОНТ
Мужчина в Барановичах украл у своего дяди все сбережения и потратил их за ночь,
Местный житель сообщил в милицию о краже большой суммы денег. Мужчина рассказал, что накануне у него в гостях был племянник. Дядя захотел сделать ему подарок, достал отложенные деньги, вручил племяннику несколько купюр, а остальные положил обратно в потайное место в шкафу. Все это происходило на глазах у родственника.
Потом хозяин уснул после совместного застолья с алкоголем. Утром мужчина не нашел ни племянника, ни $3,3 тыс. сбережений. Мобильный телефон родственника был выключен.
Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого - 28-летнего горожанина, неработающего, ранее судимого. Он рассказал, что все деньги потратил на покупки в магазинах города и отдых в увеселительных заведениях. Возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина в Барановичах украл у своего дяди все сбережения и потратил их за ночь, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Местный житель сообщил в милицию о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)