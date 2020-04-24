Племянник украл у дяди в Барановичах все сбережения и потратил за ночь

Источник материала: ОНТ

Мужчина в Барановичах украл у своего дяди все сбережения и потратил их за ночь, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Местный житель сообщил в милицию о краже большой суммы денег. Мужчина рассказал, что накануне у него в гостях был племянник. Дядя захотел сделать ему подарок, достал отложенные деньги, вручил племяннику несколько купюр, а остальные положил обратно в потайное место в шкафу. Все это происходило на глазах у родственника.

Потом хозяин уснул после совместного застолья с алкоголем. Утром мужчина не нашел ни племянника, ни $3,3 тыс. сбережений. Мобильный телефон родственника был выключен.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого - 28-летнего горожанина, неработающего, ранее судимого. Он рассказал, что все деньги потратил на покупки в магазинах города и отдых в увеселительных заведениях. Возбуждено уголовное дело.





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