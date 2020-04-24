Источник материала: ОНТ

Последствия разгула стихии устраняют и в США. По штатам Техас и Оклахома пронеслись разрушительные торнадо. Семь человек погибли.

Свыше 30 пострадавших. Мощный вихрь валил опоры линий электропередачи, срывал рекламные щиты и поднимал в воздух автомобили. Несколько машин спасателям даже пришлось снимать с деревьев. Повреждены сотни зданий. Тысячи жителей остались без электричества. За несколько часов метеослужбы США насчитали более 20 вихрей.

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