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Как в Слуцке будут ходить автобусы на больших выходных
24.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Со среды городские и пригородные автобусы Слуцка
Начальник отдела организации перевозок автобусного парка №2 Виктория Татур рассказала: все выходные дни, с 25 по 28 апреля, городские автобусы будут курсировать по временному расписанию на выходные дни.
В расписание движения пригородных автобусов изменения не вносятся, они будут курсировать согласно дням недели.
Дополнительные рейсы на Радуницу в этом году назначаются. Вместо этого автопарк пустит в направлении д. Селище более вместительные автобусы.
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Со среды городские и пригородные автобусы Слуцка курсируют по «урезанному» на треть расписанию. Впереди четырёхдневные выходные, и многие случчане будут...
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