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Как в Слуцке будут ходить автобусы на больших выходных

24.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Как в Слуцке будут ходить автобусы на больших выходных

Со среды городские и пригородные автобусы Слуцка курсируют по «урезанному» на треть расписанию. Впереди четырёхдневные выходные, и многие случчане будут интересоваться, как ходят автобусы.

Начальник отдела организации перевозок автобусного парка №2 Виктория Татур рассказала: все выходные дни, с 25 по 28 апреля, городские автобусы будут курсировать по временному расписанию на выходные дни.

Исключение составит маршрут №4 - его движение по выходным дням не предусмотрено в сокращённом расписании, но в эту субботу автобус выйдет на линию.

В расписание движения пригородных автобусов изменения не вносятся, они будут курсировать согласно дням недели.

Дополнительные рейсы на Радуницу в этом году назначаются. Вместо этого автопарк пустит в направлении д. Селище более вместительные автобусы.

Посмотреть новое расписание городских автобусов можно по ссылке.


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Со среды городские и пригородные автобусы Слуцка курсируют по «урезанному» на треть расписанию. Впереди четырёхдневные выходные, и многие случчане будут...
 
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