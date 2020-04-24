Волонтеры запустили проект помощи школам — учителям тоже нужны средства защиты

«Имена» запустили большой краудсорсинговый проект для помощи школьным учителям со средствами защиты.
Команда проекта — это инициативные ребята из ассоциации «Образование для будущего», «Вайзор Геймз» и фонда «Новая школа».
Механика очень простая — как и у инициативы помощи медикам #bycovid19. Школы заполняют гугл-форму и пишут, что им надо и на какое количество человек. Команда координаторов будет связывать спонсоров с производителями средств защиты и школами. Так получится организовать децентрализованную помощь быстрее.
— Если вашей школе нужна помощь для закупки СИЗов, заполните, пожалуйста, заявку и пришлите запрос, какие средства защиты нужны и в каком количестве
— Если ваша организация готова помочь школам как спонсор или поставщик средств защиты, заполните, пожалуйста,
— Если хотите помочь школам, но не связываться с ними напрямую, вы можете сделать перевод, нажав кнопку «Помочь»