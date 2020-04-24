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Волонтеры запустили проект помощи школам — учителям тоже нужны средства защиты

24.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

«Имена» запустили большой краудсорсинговый проект для помощи школьным учителям со средствами защиты.

Команда проекта — это инициативные ребята из ассоциации «Образование для будущего», «Вайзор Геймз» и фонда «Новая школа».

Механика очень простая — как и у инициативы помощи медикам #bycovid19. Школы заполняют гугл-форму и пишут, что им надо и на какое количество человек. Команда координаторов будет связывать спонсоров с производителями средств защиты и школами. Так получится организовать децентрализованную помощь быстрее.

— Если вашей школе нужна помощь для закупки СИЗов, заполните, пожалуйста, заявку и пришлите запрос, какие средства защиты нужны и в каком количестве тут.

— Если ваша организация готова помочь школам как спонсор или поставщик средств защиты, заполните, пожалуйста, эту форму.

— Если хотите помочь школам, но не связываться с ними напрямую, вы можете сделать перевод, нажав кнопку «Помочь» тут.

 
 
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«Имена» запустили большой краудсорсинговый проект для помощи школьным учителям со средствами защиты.
 
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