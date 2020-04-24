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Гомельчанина оштрафовали за "экстремизм" - опубликовал фильм про Лукашенко
Источник материала: Партизан
23 апреля судья суда Железнодорожного района Гомеля Евгений Шершнев назначил штраф в 405 рублей (15 базовых) гомельчанину Игорю Мазейко за демонстрацию в «ВКонтакте» видеозаписи «Лукашенко. Уголовные материалы».
Молодой человек, работающий на заводе «Гомсельмаш» электромонтером факт размещения материала у себя на странице не отрицал, о том, что фильм о Лукашенко включен в национальный список экстремистских материалов, он узнал, когда им заинтересовалась милиция.
Против гомельчанина был составлен протокол по ч.2 ст. 17.11 КоАП (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов), передает
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23 апреля судья суда Железнодорожного района Гомеля Евгений Шершнев назначил штраф в 405 рублей (15 базовых) гомельчанину Игорю Мазейко за демонстрацию в «ВКонтакте»...
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