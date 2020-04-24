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БЖД продлила действие противокоронавирусной рассадки в вагонах до конца мая

24.04.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусская железная дорога продлила срок действия временной схемы рассадки в поездах с нумерованными местами до 31 мая, сообщили в пресс-центре БЖД.

"Данная мера направлена на сохранение здоровья граждан, профилактику распространения вирусных инфекций среди пассажиров белорусской магистрали, а также создание комфортных условий проезда в поездах с нумерованными местами", - подчеркнули в БЖД.

Согласно схеме, введенной ранее с 15 по 29 апреля, в купейных вагонах размещаются не более двух пассажиров в купе, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Для пассажиров, оформивших проездные документы в одном заказе, разрешается продажа и 3, и 4 мест в купе, при условии, что до этого в купе ни одного места не было продано.

При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна, а другой – через место у прохода (средний ряд остается свободным).

Временная схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через интернет.

 
 
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Белорусская железная дорога продлила срок действия временной схемы рассадки в поездах с нумерованными местами до 31 мая, сообщили в пресс-центре БЖД.
 
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