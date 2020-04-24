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Определен самый полезный способ варить кофе

24.04.2020 12:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фильтрованный кофе, в отличие от нефильтрованного, не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования, проведенного учеными из Норвежского института общественного здравоохранения и Гетеборгского университета (Швеция), опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology, пишет «Здоровье Mail.ru».


Фото: Emre Gencer, unsplash.com

Исследователи проанализировали данные о почти 509 тысячах жителей Норвегии обоих полов в возрасте от 20 до 79 лет. Всех этих людей привлекли к участию в исследовании в период с 1985 по 2003 годы, а наблюдения за ними продолжались в среднем на протяжении двадцати лет. Участники исследования регулярно отчитывались о своем питании, в частности, о том, сколько кофе они пьют и как его варят.

За время, пока продолжалось исследование, более 46 тысяч участников по разным причинам скончались, свыше 12 с половиной тысяч из них — из-за различных сердечно-сосудистых болезней. Анализ собранной информации показал, что привычка пить кофе не является вредной, но все зависит от способа варки напитка. Так, по сравнению с полным отсутствием кофе в рационе, употребление фильтрованного напитка связано с 15-процентным снижением риска ранней смерти по любым причинам, 12-процентным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и 20-процентным — у женщин. Наиболее низкий уровень смертности наблюдался среди людей, которые выпивали от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день.

Как полагают ученые, использование фильтра помогает очистить кофе от субстанций, повышающих уровень холестерина в крови.

Так, в чашке нефильтрованного кофе концентрация таких веществ примерно в 30 раз выше, чем в чашке фильтрованного напитка. Ведущий автор исследования, профессор Даг Телле, посоветовал людям, у которых повышен холестерин, отказаться от нефильтрованного кофе, включая приготовленный в кофеварке или турке. «Всем остальным можно с чистой совестью продолжать пить тот кофе, к которому они привыкли, но лучше все же отдавать предпочтение фильтрованному напитку», — говорит профессор Телле.

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Фильтрованный кофе, в отличие от нефильтрованного, не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
 
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