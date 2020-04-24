Память - в наших сердцах. Расскажи свою историю!

Источник материала: Ивьевский край

Совместный проект сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, ОДО "Телекомпания "Ивье" и редакции газеты "Іўеўскі край" под названием "Память сердца" стартовал в Ивьевском районе.

Для того, чтобы стать его участником, вам необходимо создать небольшой видеоролик, содержащий рассказ о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и прислать его на эл. почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Контактные телефоны: 68055, 21109.