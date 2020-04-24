Президент Беларуси Александр Лукашенко
За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, здравоохранения и культуры, средств массовой информации, Вооруженных Сил, домохозяйки.
Среди награжденных и домохозяйка из Волковыска Леокадия Ягельницкая.
Всего ордена Матери удостоены 60 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей.