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Forbes включил белорусского блогера в лонг-лист рейтинга перспективных звезд до 30
Источник материала: Партизан
Видеоблогер из Минска Влад Бумага (Влад А4) попал в лонг-лист второго ежегодного рейтинга российского Forbes "30 до 30" - 30 самых перспективных звезд до 30 лет.
"Блогер Владислав Бумага, на которого подписано вдвое больше людей, чем на Юрия Дудя и Ксению Собчак вместе взятых, родился в Минске в семье учительницы начальных классов и инженера", — пишет Forbes.
Для своего списка Forbes отбирал людей, которые до 30 лет "получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне". Кроме Влада Бумаги претендентов на попадание в финальный топ – 99. Среди них певица Zivert, стендап-комик Нурлан Сабуров, исполнитель Моргенштерн и другие.
На данный момент на ютуб-канале Влада А4 17,7 млн подписчиков. В 2020 году блогер стал обладателем бриллиантовой кнопки.
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Видеоблогер из Минска Влад Бумага (Влад А4) попал в лонг-лист второго ежегодного рейтинга российского Forbes "30 до 30" - 30 самых перспективных звезд до 30 лет.
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