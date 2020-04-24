Forbes включил белорусского блогера в лонг-лист рейтинга перспективных звезд до 30













"Блогер Владислав Бумага, на которого подписано вдвое больше людей, чем на Юрия Дудя и Ксению Собчак вместе взятых, родился в Минске в семье учительницы начальных классов и инженера", — пишет Forbes.





Для своего списка Forbes отбирал людей, которые до 30 лет "получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне". Кроме Влада Бумаги претендентов на попадание в финальный топ – 99. Среди них певица Zivert, стендап-комик Нурлан Сабуров, исполнитель Моргенштерн и другие.





На данный момент на ютуб-канале Влада А4 17,7 млн подписчиков. В 2020 году блогер стал обладателем бриллиантовой кнопки.