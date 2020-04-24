Восемь причин, когда надо провериться у маммолога

Источник материала: Tut.by

Боль и несвойственные изменения формы молочной железы могут говорить о серьезных проблемах, которые нельзя игнорировать. Маммолог Дмитрий Микулич называет восемь причин, которые указывают на то, что женщине нужно проверить грудь.



Дмитрий Микулич маммолог , онколог-хирург , онколог-хирург

В целях профилактики, даже если ничего не болит

С 25 лет раз в год с 5-го по 15-й день менструального цикла следует выполнять УЗИ молочных желез и — обязательно — регионарных лимфатических узлов (подмышечные, надключичные и подключичные). Дмитрий поясняет, что опухолевые клетки могут находиться в лимфоузлах (которые зачастую могут не проверять), при этом в молочной железе может не быть никаких проявлений — ни на маммографии, ни на УЗИ. После выполненного обследования нужно проконсультироваться с маммологом, если нет такой возможности — с лечащим гинекологом.

Пик заболеваемости молочной железы приходится на 55 лет. Поэтому женщинам после 50-ти помимо УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов рекомендуется делать скрининговую маммографию: если ничего не беспокоит — можно раз в два года. С результатами анализов нужно приходить на консультацию.

У родственниц был рак молочной железы

Если у мамы, бабушки, тети или сестры был рак молочной железы (особенно если эта родственницы заболела до 40 лет), обязательно нужно следить за молочной железой и после консультации с маммологом сдать анализ на мутацию определенных генов. В зависимости от результата специалист посоветует, как наблюдать за грудью.

При патологии репродуктивной системы

Нарушение гормонального фона, как правило, сопровождается патологическими изменениями со стороны щитовидной железы, репродуктивной системы и, соответственно, молочной железы. Даже если женщину не беспокоят боли в молочной железе, но на приеме гинеколог выявил патологию (например, миомы, эндометриоз, аденомиоз), лучше прийти к маммологу и провериться.

При планировании беременности

Перед планированием беременности нужно выполнить УЗИ молочной железы. Иногда на фоне беременности могут развиваться или проявляться различные заболевания, поэтому лучше проверить грудь и с врачом решить, с какой периодичностью дальше ее наблюдать.



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Нащупывается узелок или шарик

Раз в месяц перед зеркалом в ванной нужно проводить самообследование молочной железы — пальпацию. Условно можно разделить каждую грудь на четыре сектора и прощупывать каждый от периферии к соску. В молочной железе не должно быть уплотнений, узелков, «бегающих шариков». Если что-то из этого нащупали и особенно если такой узелок не болит (чаще всего злокачественные образования не болят) — обязательно нужно обратиться к врачу. Кроме самой молочной железы, следует пальпировать подмышечные узлы — правой рукой левую подмышку, левой — правую.

Ощущение боли в груди

Распирающая, ноющая боль в молочной железе может беспокоить женщину накануне менструации. Зачастую ее интенсивность уменьшается после того, как менструация заканчивается. Болевые ощущения могут указывать на изменения в молочной железе, вызванные изменением гормонального фона.

Несвойственные изменения

Например, грудь стала асимметричной, визуально произошла ее деформация или втягивание соска, появилось вдавливание, покраснели кожные покровы или появилась «лимонная корка». Любые выделения из соска тоже не норма: они могут быть от прозрачного до светло-коричневого цвета, кровяные, могут оставаться на белье.

Какие-то внешние изменения могут происходить на фоне менструального цикла, однако скорее всего они у женщины были с момента полового созревания. Если же раньше вы чего-то не наблюдали, то любое внешнее изменение груди должно вас насторожить.

Воспалительный процесс

Воспалительный процесс в молочной железе проходит по классическому сценарию воспаления мягких тканей. У кормящей мамы он может возникать на фоне лактации (лактационный мастит), когда женщина хорошо не сцедилась. Также может появляться у женщины из-за снижения иммунитета, нарушения правил личной гигиены или из-за трещины на соске. Сопровождаться такой процесс будет болезненным уплотнением, гиперемией (покраснением), увеличением подмышечных лимфоузлов и даже температурой. Важно его вовремя остановить.

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