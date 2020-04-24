Пасхальное послание епископа Слуцкого и Солигорского Антония.

«Будем бодрствовать с раннего утра и Христа узрим — правды Солнце, всем жизнь дарующее!” — призывает нас Святая Церковь, ликуя о победе Богочеловека над адом и смертью. По слову святителя Николая Сербского, «подобно тому, как от прикосновения к выключателю в темной комнате мгновенно вспыхивает свет, было Воскресение Господа — неслышно и мгновенно». Это светозарное мгновение изменило весь мир, став главным событием истории человечества. Господь наш Иисус Христос не только Сам совершил переход от смерти к жизни, он даровал возможность вечной блаженной жизни в Царствии Небесном всем нам. Отныне каждый, кто принял Христа в свое сердце, может не бояться смерти. Святитель Николай говорит: «Неверующие боятся смерти, ибо видят в ней уничтожение жизни. Для христиан смерть — это окончание школы, сигнал окончания военной службы и призыв к возвращению на родину».

Именно поэтому христиане, объединенные в Церковь, — это величайшая сила нашего мира. С одной стороны, мы призваны не цепляться за землю, памятуя о том, что есть Небо и жизнь вечная. С другой стороны, мы должны любить, наполнять смыслом земную жизнь. Она — наша школа любви к Богу и ближним, она — ратное поле, на котором мы сражаемся за добро и справедливость. Земная жизнь ниспосылается нам во очищение сердец — не зря в Пасхальные дни мы молимся такими словами: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Чистое сердце! Вот что нам нужно, чтобы воспринять Пасхальную радость и делиться ею с ближними и дальними.



Явившись апостолам, Воскресший Христос сказал: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Каждый из нас может исполнить призыв Спасителя, совершая добрые дела и щедро делясь с людьми тем, что имеет. Преподобный старец Паисий Святогорец свидетельствует: «Человек занимает верную позицию, если радуется, подавая. Радость, которую он испытывает, раздавая или помогая, содержит в себе Божественный «кислород».



Другой источник неоскудевающей Божественной радости — это благодарность. «Если [человек] правильно трудится в духовном отношении, то, делая добро, он его не запоминает, но никогда не забывает даже самое малое добро, сделанное ему. Правильный духовный путь таков: забывать добро, сделанное тобой, и помнить добро, сделанное тебе другими. Пришедший в такое состояние становится Божиим человеком», — говорит святой Паисий.



Милосердие и благодарность да будут нашими духовными легкими, дорогие отцы, братья и сестры! Пребывая в Церкви, будем дышать Божественным «кислородом» радости о Воскресшем Господе — и пусть рядом с нами так же легко дышится и другим.

