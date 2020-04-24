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Пришествие Кучука в «Динамо», сражение в Солигорске и другие интриги 6-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
24 апреля в Борисове стартует шестой тур
Ответственность за проваленный старт взял на себя главный тренер Сергей Гуренко, который
Он был торжественно
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Также стало известно, что теперь клуб принадлежит новому владельцу, им
Что ж, уже сегодня мы прочитаем первую страницу новой истории именитой команды. В Борисове она сыграет против «Смолевичей», которые также расположились в подвале турнирной таблицы.
25 апреля основное внимание болельщиков будет приковано к матчу в Бресте, куда приедет «Шахтер» в гости к «Динамо». Оба клуба также неважно стартовали в чемпионате и находятся в середине и внизу турнирной таблицы.
Этот матч будет интересен тем, что Брест будет играть без двух основных центральных защитников — Габи Кики и Евгения Хачериди. Они были удалены в матче предыдущего тура в Витебске. А Хачериди к тому же
В «Шахтере» также потери. Сергей Политевич заработал четыре желтые карточки и пропустит матч. Александр Сачивко травмирован, и его участие в матче под вопросом. Но к тренировкам в общей группе приступил Никола Антич.
Но это еще не все! Как сообщил «Прессбол», в списке травмированных брестского «Динамо» находятся Денис Лаптев, Павел Савицкий, Артем Быков и Кирилл Печенин.
«У «Шахтера» травмированы Роман Бегунов и Лаша Шиндагоридзе.
«Горняки» мало забивают, но и не много пропускают. В матче против «Слуцка», который они проиграли, команда создала достаточно моментов, чтобы забить, но не сложилось. Божил вратарь «сахарных», а Дарко Бодул не забил пенальти.
В кубковых матчах в последнее время сильнее брестчане, а вот в чемпионате «Динамо» не может обыграть солигорчан уже почти пять лет, с июля 2015 года.
Пожалуй, матч в Бресте может быть самым веселым в этом туре!
Видео:
«Городея» примет БАТЭ, не самое любимое место борисовчан, мягко говоря. Кстати, «желто-синие» повторили свой антирекорд по набранным очкам после пяти туров. Семь очков у борисовчан было в 2000 году.
Лидирующий «Слуцк» сыграет против аутсайдера из Бобруйска, «Рух» поедет в Жодино, а «Ислочь» сразится против «Витебска».
24 апреля тур стартует двумя играми:
ФК «Смолевичи» — «Динамо-Минск», 18.00;
«Неман» — «Энергетик-БГУ», 20.00.
25 апреля пройдут три игры:
«Славия» — ФК «Минск», 15.00;
ФК «Городея» — БАТЭ, 17.00;
«Динамо-Брест» — «Шахтер», 19.00.
26 апреля тур завершится еще тремя матчами:
ФК «Слуцк» — «Белшина», 14.00;
«Торпедо-БелАЗ» — «Рух», 16.00;
«Ислочь» — ФК «Витебск», 18.00.
Положение в чемпионате перед шестым туром:
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24 апреля в Борисове стартует шестой тур чемпионата Беларуси по футболу. Минское «Динамо» с новым тренером сыграет против «Смолевичей».
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