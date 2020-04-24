Пришествие Кучука в «Динамо», сражение в Солигорске и другие интриги 6-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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24 апреля в Борисове стартует шестой тур чемпионата Беларуси по футболу . «Смолевичи» примут одного из главных топ-неудачников чемпионата — столичное «Динамо». Минская команда располагается на 11-м месте, имеет в загашнике шесть очков, то есть всего две победы на старте турнира.

Ответственность за проваленный старт взял на себя главный тренер Сергей Гуренко, который подал в отставку еще в начале апреля , не дожидаясь традиционно мая. Но по просьбе руководства задержался на тур. Пока Сергей Витальевич отдыхает в деревне, на капитанский мостик заступил один из самых именитых тренеров в нашем чемпионате — Леонид Кучук .



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Он был торжественно представлен команде прямо на стадионе «Динамо» , произнес проникновенную речь и выслушал ответную от боссов команды. И сразу же вернул в основной состав Игоря Шитова, которого Гуренко отправил в дубль.

Опрос Чего Кучук добьется в "Динамо" в этом году? Завоюет медали 40% Станут середняками 20% Провалят чемпионат 40% С этого устройства голос уже учтен 10 ответов

Также стало известно, что теперь клуб принадлежит новому владельцу, им стало БФСО «Динамо» . У клуба амбициозные планы, в будущем будет проведено собрание всех акционеров, создан наблюдательный совет и выбран председатель. Эпопея со сменой владельца завершена.

Что ж, уже сегодня мы прочитаем первую страницу новой истории именитой команды. В Борисове она сыграет против «Смолевичей», которые также расположились в подвале турнирной таблицы.

25 апреля основное внимание болельщиков будет приковано к матчу в Бресте, куда приедет «Шахтер» в гости к «Динамо». Оба клуба также неважно стартовали в чемпионате и находятся в середине и внизу турнирной таблицы.

Этот матч будет интересен тем, что Брест будет играть без двух основных центральных защитников — Габи Кики и Евгения Хачериди. Они были удалены в матче предыдущего тура в Витебске. А Хачериди к тому же чуть не подрался с судьей .

В «Шахтере» также потери. Сергей Политевич заработал четыре желтые карточки и пропустит матч. Александр Сачивко травмирован, и его участие в матче под вопросом. Но к тренировкам в общей группе приступил Никола Антич.

Но это еще не все! Как сообщил «Прессбол», в списке травмированных брестского «Динамо» находятся Денис Лаптев, Павел Савицкий, Артем Быков и Кирилл Печенин.

«У «Шахтера» травмированы Роман Бегунов и Лаша Шиндагоридзе.

«Горняки» мало забивают, но и не много пропускают. В матче против «Слуцка», который они проиграли, команда создала достаточно моментов, чтобы забить, но не сложилось. Божил вратарь «сахарных», а Дарко Бодул не забил пенальти.

В кубковых матчах в последнее время сильнее брестчане, а вот в чемпионате «Динамо» не может обыграть солигорчан уже почти пять лет, с июля 2015 года.

Пожалуй, матч в Бресте может быть самым веселым в этом туре!

Видео: АБФФ ТВ

«Городея» примет БАТЭ, не самое любимое место борисовчан, мягко говоря. Кстати, «желто-синие» повторили свой антирекорд по набранным очкам после пяти туров. Семь очков у борисовчан было в 2000 году.

Лидирующий «Слуцк» сыграет против аутсайдера из Бобруйска, «Рух» поедет в Жодино, а «Ислочь» сразится против «Витебска».





24 апреля тур стартует двумя играми:

ФК «Смолевичи» — «Динамо-Минск», 18.00;

«Неман» — «Энергетик-БГУ», 20.00.

25 апреля пройдут три игры:

«Славия» — ФК «Минск», 15.00;

ФК «Городея» — БАТЭ, 17.00;

«Динамо-Брест» — «Шахтер», 19.00.

26 апреля тур завершится еще тремя матчами:

ФК «Слуцк» — «Белшина», 14.00;

«Торпедо-БелАЗ» — «Рух», 16.00;

«Ислочь» — ФК «Витебск», 18.00.

Положение в чемпионате перед шестым туром:

Команда Матчи Очки «Торпедо-БелАЗ» 5 10 ФК «Слуцк» 5 10 ФК «Витебск» 5 10 ФК «Городея» 5 9 «Ислочь» 5 9 «Энергетик-БГУ» 5 9 «Славия» 5 7 «Рух» 5 7 «Динамо» (Брест) 5 7 БАТЭ 5 7 ФК «Минск» 5 6 «Динамо» (Минск) 5 6 «Шахтер» 5 5 «Неман» 5 5 ФК «Смолевичи» 5 3 «Белшина» 5 2

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