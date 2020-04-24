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Стал известен перечень ремонтируемых в настоящее время республиканских дорог и мостов

24.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стал известен перечень ремонтируемых в настоящее время республиканских дорог и мостов
На тридцати участках республиканских автомобильных дорог в настоящее время ведется строительство, реконструкция и ремонт, из-за этого на этих участках дорог действуют некоторые ограничения. Об этом сообщает пресс-центр Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Титул автодороги Участок (км),
вид работ		 Сроки ограничения движения
М-1/Е30 Брест – Минск – граница РФ (Редьки) 480,570
текущий ремонт путепровода		 до 15 мая
М-3 Минск – Витебск 8,6 – 87,95
реконструкция		 до 1 июля
М-4 Минск – Могилев 186,035
капитальный ремонт путепровода		 до 31 декабря
М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины 426,8
реконструкция моста

до 17 ноября 2021 года
М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины 152,87
текущий ремонт путепровода		 до 31 августа
М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин 414,533
капитальный ремонт моста		 до 31 декабря
Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 140,577
капитальный ремонт моста		 до 31 декабря
Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин 95,196
реконструкция моста		 до 31 декабря
Р-15 Кричев – Орша – Лепель 22,542
текущий ремонт моста		 до 31 декабря
Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Республики Польша  (Песчатка) 28,020 – 41,322
реконструкция		 до 31 декабря
Р-31 Бобруйск – Мозырь – граница Украины (Новая Рудня) 153,359
текущий ремонт моста		 до 30 июля
Р-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики (Поречье) 107,697
капитальный ремонт моста		 до 31 августа
Р-43 Граница РФ (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи 176,348
капитальный ремонт моста		 до 30 июня 2021 года
Р-43 Граница РФ (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи 213,189
капитальный ремонт моста		 до 31 декабря
Р-43 Граница РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи 407,782
текущий ремонт моста		 до 30 июня
Р-53 Слобода – Новосады 1,85 – 6,6
реконструкция		 до 1 июля
Р-57 Кучино – Любань – Ветчин 41,76
текущий ремонт моста		 до 31 июля
Р-58 Минск – Калачи – Мядель 65,816
текущий ремонт моста		 до 10 июня
Р-59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка 56,46
текущий ремонт моста		 до 30 июня
Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны 28,248
ремонт моста		 до 31 декабря
Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны 77,254
текущий ремонт моста		 до 30 августа
Р-74 Чериков – Краснополье – Хотимск – граница РФ (Горня) 0,955
текущий ремонт моста		 до 31 декабря
Р-76 Орша – Шклов – Могилев 14,785 – 20,0
капитальный ремонт		 до 30 мая
Р-76 Орша – Шклов – Могилев 25,773
текущий ремонт моста		 до 31 декабря
Р-82 Октябрьский – Паричи – Речица 123,150
текущий ремонт моста		 до 30 июля
Р-87 Витебск – Орша 53,506
текущий ремонт моста		 до 30 июня
Р-95 Лынтупы – Свирь – Сморгонь – Крево – Гольшаны 26,710 – 34,865
капитальный ремонт		 до 31 августа
Р-122 Могилев – Чериков — Костюковичи 9,52 – 11,88
реконструкция		 до 31 июля
Подъезд к г.Гродно (км 262,3) от автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) 270,720
реконструкция путепровода		 до 31 мая
Подъезд к г.Гродно от (км 262,3) от автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) 268,100 – 271,412
текущий ремонт		 до 31 мая

Работы на этих участках проводятся с ограничением дорожного движения с перенаправлением на соседние полосы или ограничением скоростного режима, здесь установлены соответствующие дорожные знаки (при необходимости с указанием маршрута объезда).

Интерактивная карта ремонтных работ на республиканских дорогах доступна по адресу: http://i.centr.by/inforoads/ru/repairs.

В Минтрансе добавили, что дорожные работы проводятся и на других участках республиканских автотрасс. Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

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