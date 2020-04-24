Стал известен перечень ремонтируемых в настоящее время республиканских дорог и мостов

Источник материала: Полесская правда



На тридцати участках республиканских автомобильных дорог в настоящее время ведется строительство, реконструкция и ремонт, из-за этого на этих участках дорог действуют некоторые ограничения. Об этом сообщает пресс-центр Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Титул автодороги Участок (км),

вид работ Сроки ограничения движения М-1/Е30 Брест – Минск – граница РФ (Редьки) 480,570

текущий ремонт путепровода до 15 мая М-3 Минск – Витебск 8,6 – 87,95

реконструкция до 1 июля М-4 Минск – Могилев 186,035

капитальный ремонт путепровода до 31 декабря М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины 426,8

реконструкция моста до 17 ноября 2021 года М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины 152,87

текущий ремонт путепровода до 31 августа М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин 414,533

капитальный ремонт моста до 31 декабря Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 140,577

капитальный ремонт моста до 31 декабря Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин 95,196

реконструкция моста до 31 декабря Р-15 Кричев – Орша – Лепель 22,542

текущий ремонт моста до 31 декабря Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Республики Польша (Песчатка) 28,020 – 41,322

реконструкция до 31 декабря Р-31 Бобруйск – Мозырь – граница Украины (Новая Рудня) 153,359

текущий ремонт моста до 30 июля Р-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики (Поречье) 107,697

капитальный ремонт моста до 31 августа Р-43 Граница РФ (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи 176,348

капитальный ремонт моста до 30 июня 2021 года Р-43 Граница РФ (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи 213,189

капитальный ремонт моста до 31 декабря Р-43 Граница РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи 407,782

текущий ремонт моста до 30 июня Р-53 Слобода – Новосады 1,85 – 6,6

реконструкция до 1 июля Р-57 Кучино – Любань – Ветчин 41,76

текущий ремонт моста до 31 июля Р-58 Минск – Калачи – Мядель 65,816

текущий ремонт моста до 10 июня Р-59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка 56,46

текущий ремонт моста до 30 июня Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны 28,248

ремонт моста до 31 декабря Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны 77,254

текущий ремонт моста до 30 августа Р-74 Чериков – Краснополье – Хотимск – граница РФ (Горня) 0,955

текущий ремонт моста до 31 декабря Р-76 Орша – Шклов – Могилев 14,785 – 20,0

капитальный ремонт до 30 мая Р-76 Орша – Шклов – Могилев 25,773

текущий ремонт моста до 31 декабря Р-82 Октябрьский – Паричи – Речица 123,150

текущий ремонт моста до 30 июля Р-87 Витебск – Орша 53,506

текущий ремонт моста до 30 июня Р-95 Лынтупы – Свирь – Сморгонь – Крево – Гольшаны 26,710 – 34,865

капитальный ремонт до 31 августа Р-122 Могилев – Чериков — Костюковичи 9,52 – 11,88

реконструкция до 31 июля Подъезд к г.Гродно (км 262,3) от автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) 270,720

реконструкция путепровода до 31 мая Подъезд к г.Гродно от (км 262,3) от автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) 268,100 – 271,412

текущий ремонт до 31 мая

Работы на этих участках проводятся с ограничением дорожного движения с перенаправлением на соседние полосы или ограничением скоростного режима, здесь установлены соответствующие дорожные знаки (при необходимости с указанием маршрута объезда).

Интерактивная карта ремонтных работ на республиканских дорогах доступна по адресу: http://i.centr.by/inforoads/ru/repairs .

В Минтрансе добавили, что дорожные работы проводятся и на других участках республиканских автотрасс. Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.