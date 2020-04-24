Стал известен перечень ремонтируемых в настоящее время республиканских дорог и мостов

|Титул автодороги
|Участок (км),
вид работ
|Сроки ограничения движения
|М-1/Е30 Брест – Минск – граница РФ (Редьки)
|480,570
текущий ремонт путепровода
|до 15 мая
|М-3 Минск – Витебск
|8,6 – 87,95
реконструкция
|до 1 июля
|М-4 Минск – Могилев
|186,035
капитальный ремонт путепровода
|до 31 декабря
|М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины
|426,8
реконструкция моста
|
до 17 ноября 2021 года
|М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины
|152,87
текущий ремонт путепровода
|до 31 августа
|М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин
|414,533
капитальный ремонт моста
|до 31 декабря
|Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин
|140,577
капитальный ремонт моста
|до 31 декабря
|Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин
|95,196
реконструкция моста
|до 31 декабря
|Р-15 Кричев – Орша – Лепель
|22,542
текущий ремонт моста
|до 31 декабря
|Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Республики Польша (Песчатка)
|28,020 – 41,322
реконструкция
|до 31 декабря
|Р-31 Бобруйск – Мозырь – граница Украины (Новая Рудня)
|153,359
текущий ремонт моста
|до 30 июля
|Р-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики (Поречье)
|107,697
капитальный ремонт моста
|до 31 августа
|Р-43 Граница РФ (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи
|176,348
капитальный ремонт моста
|до 30 июня 2021 года
|Р-43 Граница РФ (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи
|213,189
капитальный ремонт моста
|до 31 декабря
|Р-43 Граница РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи
|407,782
текущий ремонт моста
|до 30 июня
|Р-53 Слобода – Новосады
|1,85 – 6,6
реконструкция
|до 1 июля
|Р-57 Кучино – Любань – Ветчин
|41,76
текущий ремонт моста
|до 31 июля
|Р-58 Минск – Калачи – Мядель
|65,816
текущий ремонт моста
|до 10 июня
|Р-59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка
|56,46
текущий ремонт моста
|до 30 июня
|Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны
|28,248
ремонт моста
|до 31 декабря
|Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны
|77,254
текущий ремонт моста
|до 30 августа
|Р-74 Чериков – Краснополье – Хотимск – граница РФ (Горня)
|0,955
текущий ремонт моста
|до 31 декабря
|Р-76 Орша – Шклов – Могилев
|14,785 – 20,0
капитальный ремонт
|до 30 мая
|Р-76 Орша – Шклов – Могилев
|25,773
текущий ремонт моста
|до 31 декабря
|Р-82 Октябрьский – Паричи – Речица
|123,150
текущий ремонт моста
|до 30 июля
|Р-87 Витебск – Орша
|53,506
текущий ремонт моста
|до 30 июня
|Р-95 Лынтупы – Свирь – Сморгонь – Крево – Гольшаны
|26,710 – 34,865
капитальный ремонт
|до 31 августа
|Р-122 Могилев – Чериков — Костюковичи
|9,52 – 11,88
реконструкция
|до 31 июля
|Подъезд к г.Гродно (км 262,3) от автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги)
|270,720
реконструкция путепровода
|до 31 мая
|Подъезд к г.Гродно от (км 262,3) от автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги)
|268,100 – 271,412
текущий ремонт
|до 31 мая