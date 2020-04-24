Люди увидели птенцов амадин и подумали, что это жуткий персонаж из сериала

Источник материала: Tut.by

Аккаунт When Animals Attack в Twitter опубликовал ролик, в котором показывается странное маленькое существо размером примерно с человеческий палец. Об этом пишет Media Leaks.

Anyone know what that is? pic.twitter.com/6VElcKlzKy — When Animals Attack (@Animalsandfools) April 23, 2020

Видео длится всего 18 секунд и показывает процесс кормления животного из трубочки, но порядком пугает пользователей. В публикации людям предлагают догадаться, что это за странное создание, и у всех оно вызвало свои ассоциации. Один из юзеров, например, написал : «я знаю, как будет выглядеть мой следующий ночной кошмар».

У некоторых существо вызвало ассоциацию с ребенком Венома или с Чужим:

Но большинство сошлись во мнении, что это Демогоргон — монстр из другого измерения, фигурирующий в сериале «Очень странные дела»:





Кто-то вспомнил о демопсе Дарте — еще одном чудовище из мира сериала:

Однако несколько людей сразу поняли, кто был перед ними на видео, и даже объяснили, почему он так выглядит. «Это птенец Гульдовой амадины. Эти яркие пятна на их клювиках помогают привлечь внимание мамы и папы, чтобы они понимали, куда класть еду», — написала Kathryn Magann.

Как выяснилось, из такого не самого приятного на вид малыша в итоге вырастает красивая птица Гульдова амадина, обитающая в основном в Австралии. И выглядят взрослые особи вовсе не пугающе:



