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Люди увидели птенцов амадин и подумали, что это жуткий персонаж из сериала
Источник материала: Tut.by
Аккаунт When Animals Attack в Twitter
Видео длится всего 18 секунд и показывает процесс кормления животного из трубочки, но порядком пугает пользователей. В публикации людям предлагают догадаться, что это за странное создание, и у всех оно вызвало свои ассоциации. Один из юзеров, например,
У некоторых существо вызвало ассоциацию с ребенком Венома или с Чужим:
Но большинство сошлись во мнении, что это Демогоргон — монстр из другого измерения, фигурирующий в сериале «Очень странные дела»:
Кто-то вспомнил о демопсе Дарте — еще одном чудовище из мира сериала:
Однако несколько людей сразу поняли, кто был перед ними на видео, и даже объяснили, почему он так выглядит. «Это птенец Гульдовой амадины. Эти яркие пятна на их клювиках помогают привлечь внимание мамы и папы, чтобы они понимали, куда класть еду», — написала Kathryn Magann.
Как выяснилось, из такого не самого приятного на вид малыша в итоге вырастает красивая птица Гульдова амадина, обитающая в основном в Австралии. И выглядят взрослые особи вовсе не пугающе:
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Видео длится всего 18 секунд и показывает процесс кормления животного из трубочки, но порядком пугает пользователей.
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