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Ведущий «Новостей спорта» на ОНТ выпустил хип-хоп альбом «Самоизоляция»

24.04.2020 15:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ведущий программы «Новости спорта» на телеканале ОНТ и хип-хоп исполнитель Сергей Соболь, который выступает под псевдонимом SOBOL, выпустил альбом «Самоизоляция». Название альбома было в шутку придумано подписчиками исполнителя.


В альбом «Самоизоляция» вошло 9 треков, часть из которых были опубликованы в социальных сетях ранее. Клип на один из треков альбома — «Незнакомая» — уже собрал 1 миллион 285 тысяч просмотров, он появился на YouTube в июле 2019 года. Вот, что исполнитель говорит о своей новой пластинке.

— Есть минуты, когда ты должен остаться наедине с мыслями. Это время для самого честного разговора с самим собой. Самоизоляция, это не ситуация в мире и не просто название альбома, это процесс в голове, это самый честный диалог. В этой музыке каждый найдет себя, потому что она о любви и дружбе. У меня все.

SOBOL — автор треков популярных исполнителей, а также собственных песен. Участник проекта RAP Zavod, в котором занял 3-е место. Амбициозно называет себя новым конкурентом Макса Коржа. Его музыка — это сочетание хип-хопа и EDМ. Сергей Соболь стал первым ведущим в Беларуси, кто зачитал rap-news в прямом эфире новостей спорта. После положительной реакции зрителей певец решил заняться музыкой серьезно.

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Теги: Новости
 
 
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Ведущий программы «Новости спорта» на телеканале ОНТ и хип-хоп исполнитель Сергей Соболь, который выступает под псевдонимом SOBOL, выпустил альбом «Самоизоляция»....
 
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