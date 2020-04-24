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Разрушается самый большой в мире айсберг. Какие могут быть последствия?

24.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Самый большой в мире айсберг А-68 разрушается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне от него откололся кусок площадью 175 квадратных километров.

Разрушается самый большой в мире айсберг. Какие могут быть последствия?

Ученые считают это началом конца ледяной глыбы. Войдя в более теплые воды, гигант начнет разваливаться еще быстрее. По мнению специалистов, процесс разрушения неизбежен и будет длиться годами.

Айсберг А-68 похож на лист бумаги. Его длина – около 150 тысяч метров, площадь – более 5 тысяч квадратных километров.

Разрушается самый большой в мире айсберг. Какие могут быть последствия?

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Новости мира. Самый большой в мире айсберг А-68 разрушается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне от него откололся кусок площадью 175 квадратных...
 
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