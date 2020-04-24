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Пенсионер уснул за рулём и врезался в ограждение на Тимирязева
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утреннее ДТП на Тимирязева. Легковое авто врезалось в ограждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель-пенсионер, двигаясь в сторону проспекта Машерова, съехал с проезжей части и протаранил ограждение на разделительной полосе. Мужчина объяснил это тем, что уснул за рулем. Серьезных травм он не получил.
Без пострадавших обошлось и на проспекте Газеты «Правда». Там загорелся мусоровоз. Причины сейчас выясняются.
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Новости Беларуси. Утреннее ДТП на Тимирязева. Легковое авто врезалось в ограждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель-пенсионер,...
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