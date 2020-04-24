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А ваши дети ходят в школу? Сразу два случая заболевания COVID-19 в школах Гродно

24.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Случаи заражения COVID-19 подтверждены в школах Гродно №11 и 28.

Оба приносные — дети заразились в своих семьях и занесли вирус в учебные заведения. 

Сейчас классы находятся на самоизоляции, дети учатся дистанционно. Заболевание у заразившихся проходит бессимптомно, сообщает телеграм-канал meandcovid со ссылкой на официальный источник.
 
Теги: Гродно
 
 
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Случаи заражения COVID-19 подтверждены в школах Гродно №11 и 28.
 
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