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Республиканский субботник. Все будет красиво

24.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Республиканский субботник. Все будет красиво

С наступлением устойчиво теплой погоды в городах и селах приступают к наведению порядка на земле. К уборке территорий активно подключаются трудовые коллективы организаций, сельчане, владельцы домовладений. Люди стараются облагородить, сделать чище не только свой уголок, но и общественные места — парки, дворы, кладбища и места воинских захоронений.

 По давней традиции в апреле в Беларуси проходит и республиканский субботник, в этом году он запланирован на завтра — 25-ое. Мы поинтересовались у жителей Вороновщины, чем они планируют заняться в нынешнем году, с каким настроением отправляются на объекты, требующие хозяйской руки.

Светлана Немеро, председатель Бастунского сельисполкома:


Республиканский субботник. Все будет красиво

— На территории нашего сельсовета работы развернутся в выходные дни на трокельском кладбище. С привлечением техники прихожане местного костела уберут мусор, разровняют землю.

Порядок наши сельчане поддерживают круглый год. В окрестностях агрогородка Трокели и деревни Бастуны несанкционированных свалок нет, неделею раньше сельчане прибрались в своих дворах.

 

 

 

 

 

 

 

Олег Тарасов, председатель районного комитета профсоюза работников АПК:


Республиканский субботник. Все будет красиво

— Для аграриев весна — горячий период. Механизаторы с утра до позднего вечера трудятся в поле, чтобы у нас на столах был хлеб. Не менее напряженная работа и у животноводов. Поэтому в республиканский субботник они будут трудиться на своих местах. Мы же, представители общественных организаций, Вороновского райисполкома, предприятий района, бухгалтеры решили прийти им на подмогу. На протяжении этой недели выезжали в поля на подборку камней.

Татьяна ДУДКО и Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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С наступлением устойчиво теплой погоды в городах и селах приступают к наведению порядка на земле. К уборке территорий активно подключаются трудовые коллективы...
 
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