В Колумбии показывают кино посреди жилых кварталов

Источник материала: ОНТ

Кинотеатр на балконе! В Колумбии придумали, как развлечь жителей во время карантина.

Кино показывают прямо посреди жилых кварталов! А чтобы посмотреть фильм, достаточно выйти на собственный балкон. И хотя сегодня это проще сделать по Интернету, тем не менее, показы пользуются популярностью. И собирают целые балконы зрителей. К тому же после просмотра у публики есть возможность поделиться впечатлениями.

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