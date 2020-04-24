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В Колумбии показывают кино посреди жилых кварталов

24.04.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Колумбии показывают кино посреди жилых кварталов

Кинотеатр на балконе! В Колумбии придумали, как развлечь жителей во время карантина.  

Кино показывают прямо посреди жилых кварталов! А чтобы посмотреть фильм, достаточно выйти на собственный балкон. И хотя сегодня это проще сделать по Интернету, тем не менее, показы пользуются популярностью. И собирают целые балконы зрителей. К тому же после просмотра у публики есть возможность поделиться впечатлениями. 

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Кинотеатр на балконе! В Колумбии придумали, как развлечь жителей во время карантина.   Кино показывают прямо посреди жилых кварталов! А чтобы посмотреть фильм,...
 
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