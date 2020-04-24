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В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19 — Минздрав
24.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов
«Ресурсов в системе здравоохранения достаточно. Мы выделили около 14% коечного фонда, сегодня задействована половина. В резерве еще 9,5 тыс. коек, из которых более 600 оснащены аппаратами ИВЛ», — сказала Елена Богдан.
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В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19, она не перегружена. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель министра...
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