В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19 — Минздрав

Источник материала: Вороновская газета





В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19 , она не перегружена. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА .

«Ресурсов в системе здравоохранения достаточно. Мы выделили около 14% коечного фонда, сегодня задействована половина. В резерве еще 9,5 тыс. коек, из которых более 600 оснащены аппаратами ИВЛ», — сказала Елена Богдан.

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