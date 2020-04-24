Украина продлевает сроки ограничения работы пунктов пропуска

Источник материала: Пинский Вестник

Как сообщала ранее украинская сторона, ограничительные меры по противодействию распространения COVID-19 вводились до 24 апреля. Теперь такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 11 мая включительно.



Напомним, с 7 апреля Украина прекратила пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Граждане Украины могут возвращаться домой только на автотранспорте через пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны – «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»).



В зоне ответственности Пинского погранотряда в сопредельных пунктах пропуска Украины по-прежнему продолжают действовать ограничительные меры пересечения границы.



В то же время в белорусских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет. Беларусь готова оказать содействие жителям соседнего государства в их возвращении домой.