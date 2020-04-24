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«90 человек принимают участие каждые три месяца»: МЧС о безвозмездной сдаче крови
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минские спасатели присоединись к акции по безвозмездному донорству. Многие из них уже почетные доноры, ведь кровь они сдают раз в три месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На этот раз сотрудники МЧС откликнулись на просьбу медиков шестой больницы. Сдать особо ценную плазму вызвались 16 добровольцев. В переливании донорской крови ежедневно нуждаются от 50-60 пациентов. Процедуру медики провели в городском управлении МЧС.
Алина Борисевич, старший инспектор центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС:
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Карина Зинькова, врач-терапевт выездной бригады Городского центра трансфузиологии:
Около сотни столичных спасателей в списке постоянных доноров, причем на безвозмездной основе. Для большинства сотрудников МЧС добровольное донорство – еще одна возможность оперативно прийти на помощь людям.
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Новости Беларуси. Минские спасатели присоединись к акции по безвозмездному донорству. Многие из них уже почетные доноры, ведь кровь они сдают раз в три месяца,...
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