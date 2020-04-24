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«90 человек принимают участие каждые три месяца»: МЧС о безвозмездной сдаче крови

24.04.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минские спасатели присоединись к акции по безвозмездному донорству. Многие из них уже почетные доноры, ведь кровь они сдают раз в три месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«90 человек принимают участие каждые три месяца»: МЧС о безвозмездной сдаче крови

На этот раз сотрудники МЧС откликнулись на просьбу медиков шестой больницы. Сдать особо ценную плазму вызвались 16 добровольцев. В переливании донорской крови ежедневно нуждаются от 50-60 пациентов. Процедуру медики провели в городском управлении МЧС.

«90 человек принимают участие каждые три месяца»: МЧС о безвозмездной сдаче крови

Алина Борисевич, старший инспектор центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС:
Каждый раз, когда проходит эта акция у нас в управлении, я сдаю кровь, так как это очередная возможность помочь тем людям, которые нуждаются в помощи.

«Для них это очень большое испытание». Минские спасатели организовали сбор средств для медиков

«90 человек принимают участие каждые три месяца»: МЧС о безвозмездной сдаче крови

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
90 человек принимают участие каждые три месяца, но поскольку это внеочередной этап, сегодня людей немного меньше. Те, кто откликнулся на призыв помощи и, безусловно, имеет возможность сдать кровь и ее компоненты для нуждающихся.

«90 человек принимают участие каждые три месяца»: МЧС о безвозмездной сдаче крови

Карина Зинькова, врач-терапевт выездной бригады Городского центра трансфузиологии:
Очень приятно, что нас приняли и организовали нам доноров для того, чтобы мы сделали какой-то определенный запас этой крови и пополняли его.

«90 человек принимают участие каждые три месяца»: МЧС о безвозмездной сдаче крови

Около сотни столичных спасателей в списке постоянных доноров, причем на безвозмездной основе. Для большинства сотрудников МЧС добровольное донорство – еще одна возможность оперативно прийти на помощь людям.

Люди в материале: Алина Борисевич, Ольга Мельченко, Карина Зинькова

 
 
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Новости Беларуси. Минские спасатели присоединись к акции по безвозмездному донорству. Многие из них уже почетные доноры, ведь кровь они сдают раз в три месяца,...
 
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