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Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы

24.04.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всем банкам рекомендовано активно включиться в ипотечное кредитование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы

Подписанный ранее главой государства указ «Об ипотечном жилищном кредитовании» ждали все. Правительство готовит новый указ о жилищных сбережениях.

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Ипотека плюс жилищные сбережения – те механизмы, которые позволят значительно расширить возможности граждан купить новые квадратные метры. В правительстве уверены: у человека должен быть выбор. А значит, перед строительным комплексом стоит задача строить жилье различных параметров – от малогабаритных квартир до жилья с большим метражом с отделкой.

Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы серьезно переработали с учетом опыта зарубежных стран, учли все те проблемные моменты, с которыми сталкивались. Банки должны быть заинтересованы в том, чтобы работать с населением и предлагать им эти механизмы. Там нет твердых каких-то ограничений, которые позволяют банкам проводить гибкую политику, предлагая финансовые механизмы, которые будут востребованы, и работать непосредственно уже с каждым гражданином, исходя из тех условий, которые будут предлагаться, и возможностей человека.

Больше новостей экономики за 24 апреля в видеоматериале.

Люди в материале: Владимир Кухарев, Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Всем банкам рекомендовано активно включиться в ипотечное кредитование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписанный ранее главой...
 
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