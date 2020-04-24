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Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всем банкам рекомендовано активно включиться в ипотечное кредитование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подписанный ранее главой государства указ «Об ипотечном жилищном кредитовании» ждали все. Правительство готовит новый указ о жилищных сбережениях.
Ипотека плюс жилищные сбережения – те механизмы, которые позволят значительно расширить возможности граждан купить новые квадратные метры. В правительстве уверены: у человека должен быть выбор. А значит, перед строительным комплексом стоит задача строить жилье различных параметров – от малогабаритных квартир до жилья с большим метражом с отделкой.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
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Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы
Новости Беларуси. Всем банкам рекомендовано активно включиться в ипотечное кредитование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписанный ранее главой...
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