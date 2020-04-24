Намеченные объемы перевыполнены

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24.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрен ход реализации местными органами власти подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.
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На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрен ход реализации местными органами власти подпрограммы «Безбарьерная среда...
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