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Намеченные объемы перевыполнены

24.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмот­рен ход реализации местными органами власти подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.
Отчетные данные свидетельствуют о значительном перевыполнении намеченных объемов работ, в том числе в час­ти выполнения целевого показателя по количест­ву созданных доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц объектов.
При этом результаты контроля показали, что не всеми государственными органами и организациями области обеспечено выполнение отдельных мероприятий подпрограммы (по созданию в санаторно-курортных и оздоровительных организациях области мест для лечения или оздоровления инвалидов-колясочников; оборудованию номеров гостиниц для проживания инвалидов-колясочников; применению в музеях и выставочных залах аудиодескрипции и иных).
В области не в полной мере обеспечивает­ся предусмотренный подпрограммой комп­лексный подход к созданию условий для беспрепятственного передвижения инвалидов по всему маршруту следования. На отдельных объектах не в полном объеме завершены работы по созданию всех необходимых условий для жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц. В медицинских учреждениях имеются проб­лемы с обуст­ройством и заменой лифтового оборудования, остаются не полностью доступными отдельные объекты торговли и аптечной сети, банкоматы и иные.
Материалы коллегии для принятия мер направлены заинтересованным, их реализация находится на контроле Комитета.
Ю. Фролов,
первый заместитель председателя
Комитета государственного контроля
Могилевской области.

 
 
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На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмот­рен ход реализации местными органами власти подпрограммы «Безбарьерная среда...
 
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