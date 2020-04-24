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Гомельчанина Вячеслава Бортника отметили наградой президента США

24.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитник и член президиума Рады БНР Вячеслав Бортник получил президентскую серебряную награду за волонтерскую работу — President’S Volunteer Service Award (Silver).



Это гражданская награда, которую ежегодно вручает президент США за сотни часов волонтерской работы пишет flagshtok.info.

«Для меня волонтерство всегда было образом жизни. Много делал бесплатно и в Беларуси, и когда переехал в США, — рассказывает Вячеслав. — Чтобы получить серебро, нужно было иметь 250-499 часов добровольной работы в прошлом году. На самом деле, у меня набралось около 800 часов, то есть на золото. Но аттестационное учреждение мою правозащитную работу в Amnesty International USA не зачислило. Зачислили именно работу в белорусско-американском объединении (БАЗА-одна из наиболее известных организаций белорусской диаспоры в США), а также в некоторых других местных организациях. Так получил серебро».
 
 
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Правозащитник и член президиума Рады БНР Вячеслав Бортник получил президентскую серебряную награду за волонтерскую работу — President’S Volunteer Service Award (Silver).
 
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