Источник материала: ОНТ

Международная федерация хоккея опубликовала новый рейтинг по итогам сезона.

Несмотря на отмену чемпионата мира в Швейцарии, сборная Беларуси улучшила свою позицию. Теперь команда Михаила Захарова на тринадцатой позиции. Белорусы обошли в списке французов. Возглавляет рейтинг сборная Канады. Также в тройку входят хоккеисты из России и Финляндии.

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