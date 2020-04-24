|
Международная федерация хоккея опубликовала новый рейтинг
Источник материала: ОНТ
Международная федерация хоккея опубликовала новый рейтинг по итогам сезона.
Несмотря на отмену чемпионата мира в Швейцарии, сборная Беларуси улучшила свою позицию. Теперь команда Михаила Захарова на тринадцатой позиции. Белорусы обошли в списке французов. Возглавляет рейтинг сборная Канады. Также в тройку входят хоккеисты из России и Финляндии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация хоккея опубликовала новый рейтинг по итогам сезона. Несмотря на отмену чемпионата мира в Швейцарии, сборная Беларуси улучшила свою...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)