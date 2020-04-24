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Международная федерация хоккея опубликовала новый рейтинг

24.04.2020 19:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международная федерация хоккея опубликовала новый рейтинг

Международная федерация хоккея опубликовала новый рейтинг по итогам сезона.

Несмотря на отмену чемпионата мира в Швейцарии, сборная Беларуси улучшила свою позицию. Теперь команда Михаила Захарова на тринадцатой позиции. Белорусы обошли в списке французов. Возглавляет рейтинг сборная Канады. Также в тройку входят хоккеисты из России и Финляндии.

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Международная федерация хоккея опубликовала новый рейтинг по итогам сезона. Несмотря на отмену чемпионата мира в Швейцарии, сборная Беларуси улучшила свою...
 
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