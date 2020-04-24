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Минздрав рекомендует на больших выходных оставаться дома

24.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минздрав рекомендует на больших выходных оставаться дома

Как отметила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан, в преддверии длинных выходных специалисты повторно обращают внимание белорусов на соблюдение мер личной безопасности. В частности, настоятельно рекомендуется не посещать людей старших возрастов, если у вас есть признаки заболеваний. Вдобавок, как говорится в сообщении Минздрава, в предстоящие выходные состоится христианский праздник поминовения усопших Радоница, в связи с чем врачи просят не собираться и не устраивать на кладбищах посиделки с пожилыми родственниками. Как подчеркивается «у них и так есть хронические болезни, а заболевание, которое вы им можете привезти, значительно утяжелит их течение».

Несмотря на длинные выходные учреждения здравоохранения – и стационарные и амбулаторные – работают все четыре дня. Поэтому, чтобы не упустить время – при появлении первых признаков заболевания медики просят обращаться за медицинской помощью, не откладывать до рабочей среды.

https://www.belta.by/

 
 
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Как отметила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан, в преддверии длинных выходных специалисты повторно обращают внимание белорусов...
 
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