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Минздрав рекомендует на больших выходных оставаться дома
24.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как отметила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан, в преддверии длинных выходных специалисты повторно обращают внимание белорусов на
Несмотря на длинные выходные учреждения здравоохранения – и стационарные и амбулаторные – работают все четыре дня. Поэтому, чтобы не упустить время – при появлении первых признаков заболевания медики просят обращаться за медицинской помощью, не откладывать до рабочей среды.
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Как отметила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан, в преддверии длинных выходных специалисты повторно обращают внимание белорусов...
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