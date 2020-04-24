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В Бресте горел лес возле жилого района и заправки: кадры очевидцев

24.04.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кадры которые мы получили из Бреста: буквально час назад спасатели потушили крупный пожар, который угрожал целому району и автозаправке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте горел лес возле жилого района и заправки: кадры очевидцев

Пламя около жилого массива разгорелось еще днем. На видео, которое прислали нам очевидцы, заметно, как огонь быстро приближается к заправочной станции.

В Бресте горел лес возле жилого района и заправки: кадры очевидцев

На место прибыли сотрудники МЧС – 50 человек и 8 единиц техники. Всего пламенем было охвачено около гектара лесопарковой зоны.

В Бресте горел лес возле жилого района и заправки: кадры очевидцев

Сейчас городским постройкам ничего не угрожает, но пожарные до сих пор находятся на месте происшествия, чтобы максимально быстро среагировать в случае повторного возгорания.

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Кадры которые мы получили из Бреста: буквально час назад спасатели потушили крупный пожар, который угрожал целому району и автозаправке,...
 
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