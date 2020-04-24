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В УВД Минщины наградили сотрудника ГАИ из Слуцка, спасшего 11-летнюю девочку

24.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В УВД Минщины наградили сотрудника ГАИ из Слуцка, спасшего 11-летнюю девочку

В рамках гарнизонного развода на плацу УВД Минского облисполкома прошло награждение отличившихся сотрудников. Награду получил старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Слуцкого РОВД майор милиции Дмитрий Семибратов, который 19 апреля при несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения в агрогородке Гацук Слуцкого района проявил неравнодушие, решительность и профессионально грамотные действия, благодаря которым удалось спасти жизнь одиннадцатилетней девочке.

Представитель милиции Минщины был награжден нагрудным знаком «Выдатнiк ДАI» и ценным подарком – наручными часами. Награды сотруднику ГАИ вручали начальник ГУГАИ МВД полковник милиции Дмитрий Корзюк и заместитель начальника– начальник милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома полковник милиции Виталий Козлов.

Руководители поблагодарили Дмитрия Николаевича за умелые, профессиональные и грамотные действия, проявленную инициативу. Данный поступок должен стать примером для других сотрудников милиции.

УВД Миноблисполкома

 
 
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В рамках гарнизонного развода на плацу УВД Минского облисполкома прошло награждение отличившихся сотрудников. Награду получил старший инспектор...
 
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