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Лукашенко: Лес – это ресурс, который мы должны использовать рачительно. Итоги совещания у Президента по лесной отрасли
Источник материала: ОНТ
Относиться к лесу бережно, перерабатывать древесину в стране и обновить правила реализации сырья на внутреннем рынке. О будущем лесной отрасли шла речь во Дворце Независимости. На доклад к Президенту пришли вице-премьеры, глава профильного министерства и председатель Госконтроля.
Леса – это национальное богатство и гордость Беларуси. Они занимают около 40% территории страны, и наша задача – относится к природному дару рачительно: ценить, беречь и вовремя восстанавливать. Об этом сегодня напомнил и Президент. Природа – не только важный ресурс, но и залог здоровья людей.
Но на повестке сегодня была в первую очередь – экономика. На рассмотрение Главе государства внесли проект Указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины». В изменениях нуждается порядок реализации сырья на внутреннем рынке. Нынешние правила действуют с 2007 года, оттого определённые положения требуют обновлений.
Что же касается поставок леса за рубеж, позиция Александра Лукашенко неизменна – экспортировать нужно не сырьё, а готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также Президент напомнил о вопиющей ситуации, которая потребовала вмешательства на высшем уровне. Речь о вывозе балансовой древесины.
Что до проекта Указа, который серьёзно меняет правила игры на внутреннем рынке, его Президент поручил доработать. Справится с поставленной задачей разработчики намерены за неделю, и уже в ближайшее время документ внесут на повторное рассмотрение.
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Лукашенко: Лес – это ресурс, который мы должны использовать рачительно. Итоги совещания у Президента по лесной отрасли
Относиться к лесу бережно, перерабатывать древесину в стране и обновить правила реализации сырья на внутреннем рынке. О будущем лесной отрасли шла речь во Дворце...
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