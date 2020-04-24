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Лукашенко: Лес – это ресурс, который мы должны использовать рачительно. Итоги совещания у Президента по лесной отрасли

24.04.2020 20:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Лес – это ресурс, который мы должны использовать рачительно. Итоги совещания у Президента по лесной отрасли

Относиться к лесу бережно, перерабатывать древесину в стране и обновить правила реализации сырья на внутреннем рынке.  О будущем лесной отрасли шла речь во Дворце Независимости. На доклад к Президенту пришли вице-премьеры, глава профильного министерства и председатель Госконтроля. 

Леса – это национальное богатство и гордость Беларуси. Они занимают около 40% территории страны, и наша задача – относится к природному дару рачительно: ценить, беречь и вовремя восстанавливать. Об этом сегодня напомнил и Президент. Природа – не только важный ресурс, но и залог здоровья людей. 

Но на повестке сегодня была в первую очередь – экономика. На рассмотрение Главе государства внесли проект Указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины». В изменениях нуждается порядок реализации сырья на внутреннем рынке. Нынешние правила действуют с 2007 года, оттого определённые положения требуют обновлений. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы многое сделали в последнее время для того, чтобы использовать этот ресурс. Наш ресурс возобновляемый. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России. У нас нет природного газа. Поэтому у нас земля, руки людские и лес – это ресурс, который мы должны использовать рачительно. И коль это наше богатство, надо прирастать лесом. Какие Вы вносите предложения? Я хотел бы, чтобы вы это изложили и обосновали прежде, чем я подпишу этот Указ. И ответьте мне на вопрос: зачем нужен этот Указ? Почему мы не можем работать в той системе координат, которая сегодня есть? Почему её надо менять? Всё, что мы сделаем, должно быть в плюс в денежном выражении. Для бюджета. Для людей. Для страны».

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: «Вот Ваша резолюция: доложить объективно, что мешает работать существующей системе. В принципе, можно сказать, ничего не мешает».  

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если ничего не мешает, тогда, как я сказал, почему Вы предлагаете некоторые нововведения?».

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: «Да, предлагаем подремонтировать её, немножко подстроить под существующие реалии жизни, потому что правила действуют с 2007 года, утверждены Указом Президента правила реализации на внутреннем рынке».

 Что же касается поставок леса за рубеж, позиция Александра Лукашенко неизменна – экспортировать нужно не сырьё, а готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также Президент напомнил о вопиющей ситуации, которая потребовала вмешательства на высшем уровне. Речь о вывозе балансовой древесины. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы по внешнему рынку ко мне даже не приходите. На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Чтобы не получилось так, что Вы напополам распилите (я же бревно запретил продавать), а то и доску сделаете и продадите в Германию или в Словакию, или еще куда-нибудь. А они из этой доски сделают мебель и привезут нам, продадут в нашей стране. Мы сами должны делать, насколько это возможно. Последние случаи говорят о том, что многое можем. Вплоть до того, что во Францию мы начали поставлять готовые дома. Приехали, поставили, деньги они нам заплатили — уехали. Вот это добавленная стоимость. Надо дальше строить. На внешние рынки мы будем подавать только готовый товар. Чтобы из него уже невозможно было что-то сделать и нам перепродать».

Что до проекта Указа, который серьёзно меняет правила игры на внутреннем рынке, его Президент поручил доработать. Справится с поставленной задачей разработчики намерены за неделю, и уже в ближайшее время документ внесут на повторное рассмотрение. 

 

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Относиться к лесу бережно, перерабатывать древесину в стране и обновить правила реализации сырья на внутреннем рынке.  О будущем лесной отрасли шла речь во Дворце...
 
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