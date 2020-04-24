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На своей земле. Портрет белорусского участкового
Источник материала: ОНТ
Знакомьтесь. Евгений Шидловский, старший участковый инспектор Дзержинского РОВД
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Знакомьтесь. Евгений Шидловский, старший участковый инспектор Дзержинского РОВД Подробности смотрите в специальном сюжете программы «Тревожная кнопка»: ...
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