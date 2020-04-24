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«Взяла с собой самое ценное»: Вера Брежнева упаковала чемодан с надеждой ускорить окончание карантина

24.04.2020 21:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Взяла с собой самое ценное»: Вера Брежнева упаковала чемодан с надеждой ускорить окончание карантина

Певица Вера Брежнева выложила видео, в котором показала, как упаковала чемодан в путешествие с самыми необходимыми вещами. Однако вскоре чемодан сам открылся, и оттуда выскочила ее 10-летняя дочь Сара. Видео звезда опубликовала в своем Instagram.

«Взяла с собой всё самое необходимое! Самое ценное!» – сказала певица.

Также она поинтересовалась у подписчиков: «Как вы думаете, если собрать чемодан, карантин быстрее закончится?»

А поклонники в комментариях посоветовали Вере взять еще один чемодан побольше и сложить туда мужа.

Эвелина Бледанс поблагодарила звезду за то, что подхватила ее чемоданную тему. Недавно актриса опубликовала забавное видео, где она со своим сыном сделали вид, что оказались в аэропорту.

В челлендже приняла участие и Наталья Бочкарева. Актриса тоже соскучилась по путешествиям и записала комичное видео на эту тему.

Фото: instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева выложила видео, в котором показала, как упаковала чемодан в путешествие с самыми необходимыми вещами. Однако вскоре чемодан сам открылся, и...
 
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