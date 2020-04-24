|
«Взяла с собой самое ценное»: Вера Брежнева упаковала чемодан с надеждой ускорить окончание карантина
Источник материала: ОНТ
Певица Вера Брежнева выложила видео, в котором показала, как упаковала чемодан в путешествие с самыми необходимыми вещами. Однако вскоре чемодан сам открылся, и оттуда выскочила ее 10-летняя дочь Сара. Видео звезда опубликовала в своем Instagram.
«Взяла с собой всё самое необходимое! Самое ценное!» – сказала певица.
Также она поинтересовалась у подписчиков: «Как вы думаете, если собрать чемодан, карантин быстрее закончится?»
А поклонники в комментариях посоветовали Вере взять еще один чемодан побольше и сложить туда мужа.
Эвелина Бледанс поблагодарила звезду за то, что подхватила ее чемоданную тему. Недавно актриса опубликовала забавное видео, где она со своим сыном сделали вид, что оказались в аэропорту.
В челлендже приняла участие и Наталья Бочкарева. Актриса тоже соскучилась по путешествиям и записала комичное видео на эту тему.
Фото: instagram.com/ververa
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Взяла с собой самое ценное»: Вера Брежнева упаковала чемодан с надеждой ускорить окончание карантина
Певица Вера Брежнева выложила видео, в котором показала, как упаковала чемодан в путешествие с самыми необходимыми вещами. Однако вскоре чемодан сам открылся, и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)