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Взрыв в многоэтажке в Краснодаре: погиб мужчина, некоторым людям нужно временное жильё

24.04.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В жилом доме в Краснодаре прогремел взрыв, есть погибший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в многоэтажке в Краснодаре: погиб мужчина, некоторым людям нужно временное жильё

Жертвой стал 68-летний мужчина. В его квартире на четвертом этаже разорвался газовый баллон, после чего начался пожар. На место происшествия сразу же прибыли спасатели. Из дома были эвакуированы около 40 человек.

Взрыв в многоэтажке в Краснодаре: погиб мужчина, некоторым людям нужно временное жильё

В тушении принимали участие более 30 пожарных и 9 спецмашин. Возгорание удалось ликвидировать. Специалисты сообщили, что несущие конструкции дома не повреждены. Однако всем жильцам, чьи квартиры пострадали, местные власти предоставят временное жилье.

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Новости России. В жилом доме в Краснодаре прогремел взрыв, есть погибший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвой стал 68-летний мужчина. В его...
 
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