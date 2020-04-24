В чемпионате Беларуси по футболу стартовал шестой тур

Источник материала: ОНТ

Стартовал шестой тур чемпионате Беларуси по футболу.

Игровую программу открыл матч «Смолевичи» – «Динамо-Минск». Гости добились успеха со счетом 3:1. В первом тайме у динамовцев забитыми мячами отметились Иван Бахар и Евгений Шикавка. Во второй половине Шикавка оформил дубль. «Смолевичи» ответили лишь одним голом.

В эти минуты проходит еще одна встреча. В Гродно «Неман» принимает столичный «Энергетик-БГУ».

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