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В чемпионате Беларуси по футболу стартовал шестой тур

24.04.2020 21:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу стартовал шестой тур

Стартовал шестой тур чемпионате Беларуси по футболу.

Игровую программу открыл матч «Смолевичи» – «Динамо-Минск». Гости добились успеха со счетом 3:1. В первом тайме у динамовцев забитыми мячами отметились Иван Бахар и Евгений Шикавка. Во второй половине Шикавка оформил дубль. «Смолевичи» ответили лишь одним голом.

В эти минуты проходит еще одна встреча. В Гродно «Неман» принимает столичный «Энергетик-БГУ».

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Стартовал шестой тур чемпионате Беларуси по футболу. Игровую программу открыл матч «Смолевичи» – «Динамо-Минск». Гости добились успеха со счетом 3:1. В первом тайме...
 
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