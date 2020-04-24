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1 мая белорусские школьники будут учиться

24.04.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии с доработанным планом и учетом специфики учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 мая белорусские школьники будут учиться

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить бесперебойную работу предприятий, которые организуют питание и подвоз школьников.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии с доработанным планом и учетом специфики...
 
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