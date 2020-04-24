Новый экспонат появился на Буйничском поле в Могилеве

Источник материала: ОНТ

Подарок к 9 Мая. На мемориальном комплексе «Буйничское поле» появился новый экспонат – инженерно-разведывательная машина.

Технику передала воинская часть, которая базируется в Могилёве. Таким образом военнослужащие увековечили память воинов-саперов, которые участвовали в защите и освобождении города во время Великой Отечественной войны.

Машина весит 17 тонн. К памятному месту её доставили на трале. А затем при помощи крана установили на постоянное место в экспозиции. Вся операция заняла почти три часа. На вооружении эта техника стояла с 80-х годов, использовалась для инженерной разведки местности и водных преград. В профессиональных кругах ее называют «машина-амфибия» за способность передвигаться не только по суше, но и вплавь, при этом развивая скорость до 12 километров в час.

Инженерно-разведывательная машина стала 11-м экспонатом в музее под открытым небом. Здесь уже есть зенитка, гаубица, боевая машина десанта. Можно увидеть на Буйничском поле и советский танк ИС-2, который сражался в боях Великой Отечественной войны.

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