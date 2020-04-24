|
Жуткая авария в Могилёве: автомобиль разорвало на части, пассажиров выбросило с салона
Источник материала: ОНТ
ОПАСНЫЙ УЧАСТОК. Могилёв. Жуткая авария на улице Первомайской случилась около двух часов ночи. По информации ГАИ, этот участок дороги был обозначен знаками «дорожный работы» и «ограничение скорости до 40 километров в час». Судя по последствиям, водитель Mercedes не учёл предупреждение.
Видео с места происшествия смотрите в «Тревожной кнопке»:
Сначала машина наехала на металлическое ограждение, затем ударилась в световую опору. Столкновение было такой силы, что автомобиль разорвало на части, а находившихся в нём двух человек выбросило из салона. 29-летний мужчина погиб. 32-летнюю женщину с тяжёлыми травмами доставили в больницу.
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Если вы стали очевидцем происшествия или важных событий, присылайте фото- и видеоинформацию в наши социальные сети или на электронный адрес tk@ont.by. Делитесь важной информацией со всеми и с нашей помощью.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОПАСНЫЙ УЧАСТОК. Могилёв. Жуткая авария на улице Первомайской случилась около двух часов ночи. По информации ГАИ, этот участок дороги был обозначен знаками...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)