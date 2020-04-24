Жуткая авария в Могилёве: автомобиль разорвало на части, пассажиров выбросило с салона

Источник материала: ОНТ

ОПАСНЫЙ УЧАСТОК. Могилёв. Жуткая авария на улице Первомайской случилась около двух часов ночи. По информации ГАИ, этот участок дороги был обозначен знаками «дорожный работы» и «ограничение скорости до 40 километров в час». Судя по последствиям, водитель Mercedes не учёл предупреждение.

Видео с места происшествия смотрите в «Тревожной кнопке»:

Сначала машина наехала на металлическое ограждение, затем ударилась в световую опору. Столкновение было такой силы, что автомобиль разорвало на части, а находившихся в нём двух человек выбросило из салона. 29-летний мужчина погиб. 32-летнюю женщину с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

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