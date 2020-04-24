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Жуткая авария в Могилёве: автомобиль разорвало на части, пассажиров выбросило с салона

24.04.2020 22:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жуткая авария в Могилёве: автомобиль разорвало на части, пассажиров выбросило с салона

ОПАСНЫЙ УЧАСТОК. Могилёв. Жуткая авария на улице Первомайской случилась около двух часов ночи. По информации ГАИ, этот участок дороги был обозначен знаками «дорожный работы» и «ограничение скорости до 40 километров в час». Судя по последствиям, водитель Mercedes не учёл предупреждение. 

Видео с места происшествия смотрите в «Тревожной кнопке»:   

Сначала машина наехала на металлическое ограждение, затем ударилась в световую опору. Столкновение было такой силы, что автомобиль разорвало на части, а находившихся в нём двух человек выбросило из салона. 29-летний мужчина погиб. 32-летнюю женщину с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

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Теги: Новости
 
 
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ОПАСНЫЙ УЧАСТОК. Могилёв. Жуткая авария на улице Первомайской случилась около двух часов ночи. По информации ГАИ, этот участок дороги был обозначен знаками...
 
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