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Вот кого посчитали героем матча в Борисове, где «Динамо» обыграло «Смолевичи»
Источник материала: Tut.by
Игра в Борисове запомнилась не только уверенной
Кошечка пыталась прорваться на поле во втором тайме, но вначале у нее это не получилось. Однако юркий зверек таки прошмыгнул и немного посидел на газоне городского стадиона.
Долго быть звездой матча ей не позволил болбой, который утащил животное за пределы поля.
Игра закончилась уверенной победой «Динамо» со счетом 3:1. Что ж, будем считать появление кота хорошей приметой для нового тренерского штаба минчан, который возглавил Леонид Кучук.
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Игра в Борисове запомнилась не только уверенной победой «Динамо» при новом тренере, но и котиком, который выбежал на поле и вызвал умиление у операторов и...
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