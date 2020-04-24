Вот кого посчитали героем матча в Борисове, где «Динамо» обыграло «Смолевичи»

Источник материала: Tut.by

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Игра в Борисове запомнилась не только уверенной победой минского «Динамо» при новом тренере над «Смолевичами» , но и котиком, который выбежал на поле и вызвал умиление у операторов и фотографов, работавших на матче.

Кошечка пыталась прорваться на поле во втором тайме, но вначале у нее это не получилось. Однако юркий зверек таки прошмыгнул и немного посидел на газоне городского стадиона.



Скриншот: «Беларусь 5»

Долго быть звездой матча ей не позволил болбой, который утащил животное за пределы поля.



Коллаж: Трибуна

Игра закончилась уверенной победой «Динамо» со счетом 3:1. Что ж, будем считать появление кота хорошей приметой для нового тренерского штаба минчан, который возглавил Леонид Кучук.



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

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