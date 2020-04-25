Опубликованы скандальные видеофрагменты допросов молодофронтовца Шаврова





Его обвиняют в хулиганстве. В милицию Шавров пришёл сам. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. 16 апреля правозащитные организации приняли совместное заявление, в котором потребовали освобождения Филиппа Шаврова и прекращения уголовного дела. Его признали политическим заключенным.









Видимо, как раз признание молодофронтовца политзаключенным и "подтолкнуло" неизвестных авторов к подготовке материала, который компрометирует не только Шаврова, но и многих оппозиционеров, о которых он рассказывает на видео. Статья на сайте sb.by подписана "Отдел журналистских расследований". Пока неясно, был ли это просто информационный вброс, или же он будет иметь определённые последствия для лиц, о которых оперативникам рассказал задержанный молодофронтовец.



