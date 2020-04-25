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Опубликованы скандальные видеофрагменты допросов молодофронтовца Шаврова

25.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В январе 25-летний активист разрисовал красной краской руки памятнику Пушкина в Минске, нанес изображение бело-красно-белого флага на памятник погибшим милиционерам, надпись “1937” на забор насосной станции в Боровлянах.


Его обвиняют в хулиганстве. В милицию Шавров пришёл сам. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. 16 апреля правозащитные организации приняли совместное заявление, в котором потребовали освобождения Филиппа Шаврова и прекращения уголовного дела. Его признали политическим заключенным.


Видимо, как раз признание молодофронтовца политзаключенным и "подтолкнуло" неизвестных авторов к подготовке материала, который компрометирует не только Шаврова, но и многих оппозиционеров, о которых он рассказывает на видео. Статья на сайте sb.by подписана "Отдел журналистских расследований". Пока неясно, был ли это просто информационный вброс, или же он будет иметь определённые последствия для лиц, о которых оперативникам рассказал задержанный молодофронтовец.
 
Теги: Минск
 
 
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В январе 25-летний активист разрисовал красной краской руки памятнику Пушкина в Минске, нанес изображение бело-красно-белого флага на памятник погибшим...
 
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