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«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие
Источник материала: СТВ
10 декабря 1920 года основали один из крупнейших университетов Европы – БНТУ, который в этом году празднует грандиозный юбилей – 100-летие. Об университете, с создания которого началось развитие технического образования в Синеокой, рассказываем в программе «Минск и минчане».
В послевоенный период стали появляться новые специальности.
Отдельный виток в истории университета пришелся на период независимой Беларуси. БНТУ укрепил свои позиции, став мощной образовательной структурой инженерного профиля. В этих стенах готовят специалистов, которые востребованы практически во всех технических отраслях: строительстве мостов, тоннелей, подземных переходов, метро- и тракторостроении.
Послевоенное время стало для университета самым тяжелым: большая часть города, в том числе и здание учебного заведения, были разрушены. Возрождали храм науки буквально с нуля. В это время стране были жизненно необходимы новые кадры, поэтому обучение пришлось начинать незамедлительно, в спартанских условиях.
В те годы начали создаваться промышленные гиганты – МАЗ и Тракторный завод, для которых университет и стал готовить стратегически необходимых специалистов. В 60-80-ые появляются факультеты, которые непосредственно участвуют в создании новых отраслей экономики: автотракторный, машиностроительный, механико-технологический.
За век существования БНТУ подготовил более 180 тысяч высококлассных специалистов. Среди выпускников – лауреаты государственных премий и знаменитые академики, которым в мире нет равных.
К празднованию памятной даты съедутся представители не только нашей страны, но и из зарубежья. В списках гостей и те ВУЗы, которые сформировались на базе столичного университета. В период праздничных мероприятий пройдут многочисленные выставки, в том числе и легендарной университетской газеты – «Советский инженер», в которой отражена вся вековая история.
Декан автотракторного факультета Денис Васильевич поступил в тогда ещё Белорусскую политехническую академию в 1994 году. Отучившись, наш герой ушёл с головой в науку, но про любимый университет не забыл.
Нынешний студент ВУЗа Михаил получит долгожданный диплом в памятную дату. Он считает, что каждый выпускник обязан оставить после себя след.
Доктор архитектуры Армен Сергеевич вошел в храм инженерной науки почти в середине прошлого века, в 1965 году. Будучи абитуриентом, принял решение о поступлении неспроста. Он с детства отлично рисовал, а позже увлекся дизайном. Решение соединить инженерное дело и искусство стало ключевым в его жизни.
Буквально через полгода университету исполнится 100 лет! За свою вековую историю он собрал в своих стенах самых выдающихся специалистов, которые в прямом смысле меняли и будут менять ход истории.
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10 декабря 1920 года основали один из крупнейших университетов Европы – БНТУ, который в этом году празднует грандиозный юбилей – 100-летие. Об университете, с создания...
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