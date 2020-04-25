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Субботник в Беларуси. Лукашенко: «Это то доброе, что мы взяли из того периода»

25.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент работал на лесовосстановительных посадках в Лясковичах в Петриковском районе

Субботник в Беларуси. Лукашенко: «Это то доброе, что мы взяли из того периода»
Фото БелТА
Александр Лукашенко проводит субботник в Нацпарке «Припятский». Там на площади полтора гектара высаживают несколько тысяч саженцев для восстановления леса.

На юг Беларуси президент приехал для посещения пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов в годовщину этого события. Субботник застал его на Полесье, поэтому президент поучаствовал в высадке леса.

– Субботник - это то доброе, что мы взяли из того (советского - Ред.) периода и не только. Вот вся идеология. Ничего не выбрасывать. Чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий, - так сказал про субботник Александр Лукашенко, пишет телеграм-канал «Пул Первого».

Кто работает вместе с главой государства, пресс-служба не уточняет, пишет kp.by


Как отмечает информационное агентство, правительство также присоединилось сегодня к субботнику, премьер-министр Сергей Румас вместе с вице-премьерами и сотрудниками Аппарата Совета Министров высадили лес в Копыльском районе.

По предварительным данным, приняли участие 2,3 млн белорусов, собрано порядка Br8,7 млн. Сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
 
 
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Президент работал на лесовосстановительных посадках в Лясковичах в Петриковском районе
 
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