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Субботник в Беларуси. Лукашенко: «Это то доброе, что мы взяли из того периода»
Источник материала: Партизан
Президент работал на лесовосстановительных посадках в Лясковичах в Петриковском районе
Фото БелТА
Александр Лукашенко проводит субботник в Нацпарке «Припятский». Там на площади полтора гектара высаживают несколько тысяч саженцев для восстановления леса.
На юг Беларуси президент приехал для посещения пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов в годовщину этого события. Субботник застал его на Полесье, поэтому президент поучаствовал в высадке леса.
– Субботник - это то доброе, что мы взяли из того (советского - Ред.) периода и не только. Вот вся идеология. Ничего не выбрасывать. Чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий, - так сказал про субботник Александр Лукашенко, пишет телеграм-канал «Пул Первого».
Кто работает вместе с главой государства, пресс-служба не уточняет, пишет
Как отмечает
По предварительным данным, приняли участие 2,3 млн белорусов, собрано порядка Br8,7 млн. Сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
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Президент работал на лесовосстановительных посадках в Лясковичах в Петриковском районе
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