Субботник в Беларуси. Лукашенко: «Это то доброе, что мы взяли из того периода»

Александр Лукашенко проводит субботник в Нацпарке «Припятский». Там на площади полтора гектара высаживают несколько тысяч саженцев для восстановления леса.





На юг Беларуси президент приехал для посещения пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов в годовщину этого события. Субботник застал его на Полесье, поэтому президент поучаствовал в высадке леса.





– Субботник - это то доброе, что мы взяли из того (советского - Ред.) периода и не только. Вот вся идеология. Ничего не выбрасывать. Чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий, - так сказал про субботник Александр Лукашенко, пишет телеграм-канал «Пул Первого».





kp.by Кто работает вместе с главой государства, пресс-служба не уточняет, пишет









информационное агентство , правительство также присоединилось сегодня к субботнику, премьер-министр Сергей Румас вместе с вице-премьерами и сотрудниками Аппарата Совета Министров высадили лес в Копыльском районе. Как отмечает, правительство также присоединилось сегодня к субботнику, премьер-министрвместе с вице-премьерами и сотрудниками Аппарата Совета Министров высадили лес в Копыльском районе.





По предварительным данным, приняли участие 2,3 млн белорусов, собрано порядка Br8,7 млн. Сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.