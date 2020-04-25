На Вороновщине в преддверии 9 Мая школьники, члены трудовых коллективов и общественных организаций продолжают воплощать патриотические инициативы

Источник материала: Вороновская газета





Памятную акцию по благоустройству территории около памятника Неизвестному солдату у здания Бастунской железнодорожной станции провели и активисты районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».

— Установленный здесь памятник красивый, добротный, — отметил председатель районной организации Леонид Тарасов. — А вот зеленых насаждений не хватало. Поэтому за счет членских взносов были закуплены 12 шаровидных туй на сумму 132 рубля, которые мы здесь и высадили.











— До сих пор слежу, как растет посаженное мною дерево на аллее памяти в Вороново к 70-летнему юбилею Победы, — искренне поделилась заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилия Сидорович. — Надеюсь, что и к 75-й годовщине победного мая посаженные мною у этого памятника декоративные растения также приживутся и будут создавать здесь атмосферу безмерного почитания и благодарности солдатам Победы.

Украсит территорию и многолетнее растение хоста, саженцы которого предоставила из своего палисадника жительница Бастун Елена Ястремская.











— Я живу здесь и мне не безразлично, как выглядит моя малая родина. Рада, что и это святое место станет еще красивее. Сюда будут приходить люди, чтобы отдать дань памяти нашим ветеранам-землякам и неизвестным героям войны. Мы должны помнить о том времени и передать эту священную память своим детям и внукам.

В озеленении и благоустройстве территории также приняли участие члены районной организации ОО «Белая Русь» Анатолий Тарамына и Светлана Немеро.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.