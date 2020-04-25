|
В воскресенье, 26 апреля, будет тепло, без осадков
Источник материала: Партизан
Ночью возможны заморозки.
Днём: от 8 до 14 градусов тепла, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью: возможны заморозки до -2 градусов. На юго-востоке страны падение будет не таким заметным — там ночью до 6 градусов тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью возможны заморозки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)