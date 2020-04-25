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В воскресенье, 26 апреля, будет тепло, без осадков

25.04.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночью возможны заморозки.

 Днём: от 8 до 14 градусов тепла, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



Ночью: возможны заморозки до -2 градусов. На юго-востоке страны падение будет не таким заметным — там ночью до 6 градусов тепла.
 
 
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