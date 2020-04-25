В воскресенье, 26 апреля, будет тепло, без осадков

Днём: от 8 до 14 градусов тепла, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.













Ночью: возможны заморозки до -2 градусов. На юго-востоке страны падение будет не таким заметным — там ночью до 6 градусов тепла.



