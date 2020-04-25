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В Румынии произошло мощное землетрясение. Что известно?
Источник материала: СТВ
Новости Румынии. Землетрясение произошло в Румынии. На востоке страны ощущались подземные толчки магнитудой 5 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они были зарегистрированы на глубине 22 километра в сейсмической зоне Вранча. Ранее сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,9 неподалеку от границы с Молдовой. Очаг стихии залегал на глубине 23 километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
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Новости Румынии. Землетрясение произошло в Румынии. На востоке страны ощущались подземные толчки магнитудой 5 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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