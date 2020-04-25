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Александр Лукашенко впервые появился со смартфоном
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси не раз говорил, что не пользуется смартфоном. Однако после республиканского субботника камеры засняли его разговор с Михаилом Гуцериевым по мобильному телефону. Запись разговора
«Не надо мне эти тесты, у нас свои делают, — говорит президент на видео. — Ты не спеши, а лучше мне десять КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и всё. Миша, больше ничего не надо, приедешь — поговорим».
Авторы публикации утверждают, что Лукашенко говорит с Михаилом Гуцериевым — российским бизнесменом и главой «Группы Сафмар».
Видео: Пул Первого, Telegram
Ранее Лукашенко
«Я знаю, что такое безопасность, — говорил он. — Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься».
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Президент Беларуси не раз говорил, что не пользуется смартфоном. Однако после республиканского субботника камеры засняли его разговор с Михаилом Гуцериевым по...
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