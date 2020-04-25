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Александр Лукашенко впервые появился со смартфоном

25.04.2020 20:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси не раз говорил, что не пользуется смартфоном. Однако после республиканского субботника камеры засняли его разговор с Михаилом Гуцериевым по мобильному телефону. Запись разговора опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».


Изображение: Пул Первого, Telegram

«Не надо мне эти тесты, у нас свои делают, — говорит президент на видео. — Ты не спеши, а лучше мне десять КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и всё. Миша, больше ничего не надо, приедешь — поговорим».

Авторы публикации утверждают, что Лукашенко говорит с Михаилом Гуцериевым — российским бизнесменом и главой «Группы Сафмар».

Видео: Пул Первого, Telegram

Ранее Лукашенко говорил, что не пользуется современными мобильными телефонами и другими гаджетами. По его словам, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, то аппарат приносит адъютант и это происходит крайне редко.

«Я знаю, что такое безопасность, — говорил он. — Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься».

 
 
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Президент Беларуси не раз говорил, что не пользуется смартфоном. Однако после республиканского субботника камеры засняли его разговор с Михаилом Гуцериевым по...
 
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