Мало коронавируса? В России подросток зарезал шестилетнего брата из-за проигрыша в онлайн-игре

По информации издания, 13-летний россиянин проснулся и включил игру на телефоне, однако после проигрыша у него случился нервный срыв: он разбил смартфон, сломал некоторую мебель и перевернул столы и шкафы. От шума проснулся шестилетний брать и, испугавшись своего брата, спрятался на кухне.









lenta.ru Выяснилось, что подросток из-за страха попасть в психиатрическую больницу схватил нож и ударил им ребенка 15 раз, от чего последний скончался. Когда мать детей вернулась домой, он рассказал ей, что нашел брата мертвым, но женщина не поверила старшему сыну и вызвала скорую помощь и полицию, где впоследствии подросток сознался в совершенном преступлении, пишет









Отмечается, что семья не состояла на учете в органах профилактики, а знакомые описывают ее как благополучную.





В апреле в Бурятии 60-летний местный житель, который был осужден за избиение жены, зарезал ее после выхода из колонии. Оказалось, что в 2017 году он вышел из колонии, где сидел за то, что тяжело ранил жену ножом, тогда ее удалось спасти, однако после отбывания наказания мужчина вернулся в семью, где после очередной ссоры зарезал свою супругу. Женщина скончалась на месте.











