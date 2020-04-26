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«Я попала на стол с внематочной беременностью»: Лолита сделала откровенное признание во время эфира
Источник материала: ОНТ
Лолита Милявская откровенно рассказала, почему она лишь один раз стала матерью. Певица совершила безрассудный поступок на съемках клипа, который обернулся внематочной беременностью. Заявление 56-летняя российская звезда сделала на шоу Максима Галкина «Сегодня вечером».
Милявская 21 год назад певица родила дочь Еву. Девочка появилась на свет очень слабенькая и раньше срока.
Поп-звезда призналась, что ее большие проблемы со здоровьем начались после съемок клипа Александра Цекало на песню «Баден-Баден».
Нужно было снимать видео под водой. Когда режиссер узнал, что температура воды в аквариуме с гигантскими осетрами не должна превышать 12 градусов, он решил отказаться от таких опасных съемок, но Лолита настояла на съемках.
«Это был павильон на ВДНХ, зима, -26°C, люди ходили в шапках, — пояснила певица. — В витрине, в которой плавали осетры, вода была даже не 12°C, а меньше».
Клип нужно было снять всего за три дубля, так как платье на певице нужно было каждый раз сушить. На Лолите был еще каркас и парик, который весил 10 кг.
Милявская сказала, что очень сожалеет о своем поступке: «Вот этот «подвиг» стоил мне возможности деторождения. Я бы сейчас не делала таких экспериментов».
Лолита добавила, что на съемках пострадал и селезень. Он умер от переохлаждения.
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Лолита Милявская откровенно рассказала, почему она лишь один раз стала матерью. Певица совершила безрассудный поступок на съемках клипа, который обернулся...
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