ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я попала на стол с внематочной беременностью»: Лолита сделала откровенное признание во время эфира

26.04.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Я попала на стол с внематочной беременностью»: Лолита сделала откровенное признание во время эфира

Лолита Милявская откровенно рассказала, почему она лишь один раз стала матерью. Певица совершила безрассудный поступок на съемках клипа, который обернулся внематочной беременностью. Заявление 56-летняя российская звезда сделала на шоу Максима Галкина «Сегодня вечером». 

Милявская 21 год назад певица родила дочь Еву. Девочка появилась на свет очень слабенькая и раньше срока. 

Поп-звезда призналась, что ее большие проблемы со здоровьем начались после съемок клипа Александра Цекало на песню «Баден-Баден». 

Нужно было снимать видео под водой. Когда режиссер узнал, что температура воды в аквариуме с гигантскими осетрами не должна превышать 12 градусов, он решил отказаться от таких опасных съемок, но Лолита настояла на съемках.

«Это был павильон на ВДНХ, зима, -26°C, люди ходили в шапках, — пояснила певица. — В витрине, в которой плавали осетры, вода была даже не 12°C, а меньше». 

Клип нужно было снять всего за три дубля, так как платье на певице нужно было каждый раз сушить. На Лолите был еще каркас и парик, который весил 10 кг.

Милявская сказала, что очень сожалеет о своем поступке: «Вот этот «подвиг» стоил мне возможности деторождения. Я бы сейчас не делала таких экспериментов».

Лолита добавила, что на съемках пострадал и селезень. Он умер от переохлаждения.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лолита Милявская откровенно рассказала, почему она лишь один раз стала матерью. Певица совершила безрассудный поступок на съемках клипа, который обернулся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Показываем, как пробуждается природа в Бресте: пролетая над СОИ и трубой ТЭЦ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика