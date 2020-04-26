Криминальная неделя. Оперативка за период с 13 по 19 апреля

Источник материала: Полымя





За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 65 сообщений, 7 из которых содержали сведения о признаках совершенных преступлений, 32 – об административных правонарушениях, 26 сообщений о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 15 правонарушителей. Один работник сельхозпредприятия района задержан на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено 2 уголовных дела.

16 апреля текущего года неизвестный похозяйничал на территории дома-дачи в д. Новосёлки, заглянув и в хозяйственные постройки. После ухода преступника хозяин дачного дома, 42-летний житель Кореличского района, лишился имущества на сумму 665 руб. Украдены 800 кг металлолома, кормозапарник, соломорезка, столярные тиски, рожковые ключи и другие инструменты.

Просьба гражданам, которым что-либо известно о совершенной краже, сообщить в Кореличский РОВД по тел.: 2-14-42, 2-16-42, 8(029)6964370, 8(029)2470527.

Второе уголовное дело, возбужденное за прошедшую неделю, связано с семейно-бытовым насилием. Вечером 3 января текущего года между 41-летней жительницей района и ее тетей, 64-летней пенсионеркой, возникла ссора. Племянница толкнула женщину, которая упала и получила телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по ст. 149 УК РБ.

13 апреля на поле вблизи д. Подгайна обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, который уничтожен саперами войсковой части.

Алексей ГАВРОШ,

начальник Кореличского РОВД